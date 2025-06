Egy osztrák képviselő 2,8 millió forintot ad a Budapest Pride büntetéseire

Az osztrák zöldpárti európai parlamenti képviselő, Lena Schilling 7000 eurót – átszámolva mintegy 2,8 millió forintot – ajánlott fel a Budapest Pride szervezőinek és résztvevőinek. A pénzt elsősorban arra szánják, hogy fedezzék az esetlegesen kiszabott pénzbírságokat és eljárási költségeket – számolt be róla a Vol.at az APA hírügynökség alapján.

Schilling kedden Strasbourgban jelentette be, hogy maga is részt vesz a június 28-ra tervezett felvonuláson. A lap emlékeztet, hogy Magyarországon 2021 óta tiltja törvény a homoszexualitás kiskorúak előtti bemutatását, amit a jogalkotók gyermekvédelmi intézkedésként indokolnak. Az utóbbi időben további szigorításokat vezettek be, amelyek jogalapot adhatnak a Pride betiltására is.

Kapcsolódó cikk Budapest megrendezi a Pride-ot A Büszkeség felvonulása fővárosi rendezvény.

A jogi helyzet miatt az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Capeta június elején megállapította, hogy Magyarország jelentősen eltávolodott az uniós alapértékektől. Azt javasolta, hogy az Európai Bizottság 2022-es keresetének adjon helyt a bíróság. Úgy fogalmazott: egy társadalmi csoport kizárása vagy megbélyegzése olyan vörös vonal, amelyet Magyarország átlépett.

Schilling azt mondta: nagy tisztelettel tekint azokra, akik a megfélemlítés ellenére is megszervezik a Pride-ot. Szerinte nem egy rendezvényért harcolnak, hanem az alapvető jogaikért, mert ha most nem teszik meg, akkor fokozatosan elveszíthetik a szeretethez és az önazonos élethez való jogukat. Kritizálta az Európai Bizottság és a tagállamok tétlenségét is, amelyek évek óta tűrik szerinte, hogy Orbán Viktor rendszerszinten elnyomja a queer embereket és más marginalizált csoportokat.

A cikk idézi a Budapest Pride szóvivőjét, Radványi Viktóriát, aki úgy fogalmazott, hogy nem egyszerű eseményt szerveznek, hanem az alapvető emberi jogokat védik, minden magyar ember méltóságát. Szerinte ezt nem lehet félvállról venni, és konkrét jogi lépéseket követelnek annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok is ugyanolyan jogokat élvezhessenek, mint más uniós polgárok.

Kapcsolódó cikk Veszélyben a Budapest Pride? – a hatvannégy vármegyések lefoglalták az útvonalát HVIM gyűlésének helyszíneként. foglalták le.

Az Európai Parlament kedden napirendre tűzte a gyülekezési szabadság magyarországi helyzetét. Schilling szerint a Bizottság eddigi intézkedései nem elegendőek, világos szankciókat sürgetett.

Frakciótársa, Thomas Waitz úgy nyilatkozott, hogy Magyarország már rég kiérdemelte volna a szavazati jogának megvonását, és ideje valódi következményeket alkalmazni.

Karácsony Gergely főpolgármester hétfői Facebook-videójában arról beszélt, hogy mivel a Pride városi eseménynek számít, nincs szükség külön engedélyre. Mint mondta, mindenkit szívesen látnak a felvonuláson.

A vol.at beszámolója szerint több mint húsz zöldpárti EP-képviselő és osztrák zöld politikus csatlakozik a rendezvényhez. Waitz szerint részvételük célja, hogy biztosítsák a békés lebonyolítást. Mint mondta, számára a jogállamiság védelme is tét.