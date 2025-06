Egy vagyonért újították fel Sulyok Tamás elnöki rezidenciáját

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A törvény lakhatást biztosít más közjogi méltóságoknak is, ám a Kúria és az Országgyűlés sajtóirodája szerint Varga Zs. András és Kövér László nem élnek ezzel a lehetőséggel.

Sulyok Tamás államfői kinevezése előtt az Alkotmánybíróság elnökeként is jogosult volt szolgálati rezidenciára. Az AB 2020-ban visszaadta a korábbi, több mint 200 négyzetméteres XII. kerületi ingatlant, és egy 250 négyzetméteres, alagsorral és garázzsal rendelkező II. kerületi épületet jelölt ki új rezidenciának, amelynek felújítására négy év alatt közel 70 millió forintot költöttek.

Korábban az állam 280 millió forintért újította fel a Béla király úti elnöki rezidenciát, amelyet még Novák Katalin használt, de mozi- és sminkszobával együtt most eladásra kínálják. A tervezett bevétel akár 20 milliárd forint is lehet.

A HVG információi szerint a kormány 300 millió forintot biztosított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos rezidenciájának felújítására és berendezésére. A XII. kerületi Művész úti ingatlanba az államfő tavaly decemberben költözött be, az ingatlan felújítása csaknem két évig tartott.

