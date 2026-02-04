Egyelőre nem találni az MSZP-t az induló pártok között

Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásokra – írja a 24.hu.
Az NVI holnapja szerint a széles körben ismert pártok közül az alábbiak kerültek eddig a rendszerbe:
- Demokratikus Koalíció (DK),
- FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
- Jobbik Magyarországért Mozgalom,
- Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),
- Mi Hazánk,
- Tisza,
- Munkáspárt.
Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:
- Összefogás a Civilekért Párt (OCP),
- Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),
- Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),
- Szabad Ország Mozgalom (SZOM),
- Tea Párt Közösség (Tea P.K.).
Az MSZP a nyilvántartásban egyelőre nem szerepel, jóllehet, az egykori szocialista állampárt utódpártja nemrég azzal került a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta azokat az egybehangzó sajtóértesüléseket, melyek szerint a párt kihagyja a 2026-os választásokat. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.
Hiller István, a párt választmányi elnöke viszont már be is jelentkezett független jelöltként az NVI-nél. Hiller a múlt héten jelentette be, hogy újraindul az általa eddig ötször megnyert pesterzsébeti egyéni választókörzetben.