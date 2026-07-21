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Közélet Bujdosó Andrea Tisza Párt

Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza-frakciónak, a választás hosszabb folyamat lesz

mfor.hu

A Tisza képviselőcsoportja a héten többször összeül emiatt. 

Még nincs új államfőjelöltje a Tisza Párt parlamenti frakciójának, a Tisza képviselőcsoportja a héten többször is össze fog ülni egyeztetni - mondta a kormánypárt frakcióvezetője a parlamentben újságíróknak – írja a hvg.hu. 

Bujdosó Andrea szerint lesz lehetőség társadalmi konzultációra, és köztársasági elnököt még soha ilyen demokratikus módon nem fognak választani.

A frakcióvezető azt is elmondta, hogy a jelölés hosszabb folyamat lesz, most „alaposabban egyeztetnünk kell”. Hozzátette: reméli, hogy találnak egy kiváló, pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani.

A frakció korábban mások mellett  - több közéleti személyiség javaslata alapján - Polgár Judit sakknagymester jelölését is megtárgyalta, a Tisza-frakció tagjai kiváló jelöltnek tartották, de végleges döntést nem hoztak. Polgár Judit hétfőn délután jelentette be, hogy nem vállalja ezt az egyébként általa rendkívül megtisztelőnek nevezett feladatot. 

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