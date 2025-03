Egyéniben csap össze Orbán Viktor és Magyar Péter?

Orbán Viktor több évtizede nem meri megmérettetni magát egyéni képviselőjelöltként a választásokon. Én mindenképpen közvetlen felhatalmazást fogok kérni a választópolgároktól, ezért amennyiben a helyi TISZA Szigetek támogatnak, akkor elindulok egyéni jelöltként a budapesti 3-as számú választókerületben az országgyűlési választásokon. Orbán Viktor is ebben a körzetben él. Ha nem gyáva, akkor ő is elindul és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért. Nos, miniszterelnök úr, most ki mögé fog bújni?