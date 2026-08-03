Egyeztetés a Sándor-palotában: a Mi Hazánk másképp látta

Átfogó energia- és vízstratégia megalkotását sürgette Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök által összehívott, a miniszterelnök és a parlamenti frakcióvezetők részvételével a Sándor-palotában tartott egyeztetésen.

A politikus a megbeszélésről távozóban újságíróknak elmondta: pártok felett álló módon, szakértők által, transzparens eljárás megalkotásával kell elkerülni, hogy a mostanihoz hasonló helyzet álljon elő a jövőben.

Annak fontosságát hangsúlyozta, hogy se a stratégia megalkotása, se végrehajtása során ne kapjanak érdemi beleszólást nemzetközi szervezetek, lobbicsoportok, mert az növelné Magyarország és lakói kiszolgáltatottságát ezeken a területeken.

Korábbi nyilatkozatukban az egyeztetésről Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy folytatódik a „vezetetlenség” állapota, és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter miniszterelnök csak sértegette őket az egyeztetés alatt.

(MTI)