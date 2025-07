Egymilliárd eurós hírt kaphat az Orbán-kormány

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Lázár János korábbi közlése szerint a magyar állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyságrendileg 800 milliárd forintos forrás keletkezik vasúti fejlesztésekre. Ebből a pénzből Lázár János ígérete szerint az első ütemben végrehajtott fejlesztések során közel félezer kilométernyi magyar vasúti pályát újítanak majd meg – tette hozzá a Szabad Európa.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a kormány 1 milliárd euró hitelért fordul az Európai Befektetési Bankhoz (EIB).

