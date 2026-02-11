1p
Egyre esélyesebbnek tartják kormányfőnek Kapitány Istvánt a Polymarket fogadói

mfor.hu

Hirtelen megugrott Kapitány István kormányfői esélye a Polymarket internetes fogadóoldalon. Magyar Péter továbbra is a legesélyesebb, de múlt hét óta 2 százalékot veszített.

Kedden még 0,5 százalék alatti esélyt adtak a Polymarket fogadói arra, hogy Kapitány István lesz a következő miniszterelnök, szerdán ez már 5 százalék – vette észre a 24.hu. A Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője ezzel a harmadik legesélyesebb a kormányfői posztra. Magyar Péter 52, Orbán Viktor 43 százalék eséllyel áll az előrejelzési fogadóirodánál. Múlt heti cikkünk óta tehát Magyar Péter esélye 2 százalékkal csökkent a fogadók szerint.

A Polymarketet nemrég elérhetetlenné tette a kormány magyarországi IP-címekről. Az ország határain túl élők azonban továbbra is fogadhatnak a magyar választás kimenetelére is, erről a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár egy részletes elemzést is közzétett.

 

