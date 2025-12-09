2p

Egyre forróbb ügy a Szőlő utca – a kormány közleményt adott ki

Felgyorsultak az események a Szőlő utcai javítóintézet ügye körül. 

Hétfőn délután derült ki, hogy lemondott az intézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly azzal az indoklással, miszerint a sajtóban „lejárató kampány” indult ellene, amely szerinte ellehetetleníti a munkavégzést.

Kedden délelőtt Juhász Péter közzétett egy videófelvételt, ami a Szőlő utcai intézetben készült, és az látható rajta, hogy Kovács-Buna Károly súlyosan bántalmaz egy kiskorú lakót. Juhász Péter azt állítja: miután ez a felvétel a birtokába került, megkereste a megbízott igazgatót, és lemondásra szólította fel.

Kedden délelőtt történt továbbá az is, hogy széles körű eljárási cselekmény indult az intézetben, melyben a rendőrség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai is részt vettek.

A kormány közleménye

Kedden késő délután a Belügyminisztérium kiadott egy közleményt, amiben azt írták: A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt.

A lemondott igazgató pszichológusként dolgozott
Fotó: Google Maps

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években.

Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.

A 24.hu azt írta az ügy kapcsán: pszichológusként dolgozott gyermekvédelmi intézményekben a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója. 

Dobrev Klára, a DK elnöke pedig ma ezek után azt írta: „Kovács-Buna Károly az egyik, akit ma a Szőlő utcai borzalmak kapcsán lecsuktak. Hetek óta mondom, hogy Juhász Péter Pálnak voltak segítői, az egyik volt Kovács-Buna Károly. Fel is jelentettem őket. A volt megbízott igazgató nemcsak agyba-főbe verte a Szőlő utcai gyerkeket, de évekig falazott a pedofil igazgatónak. De még mindig vannak pedofilsegítők. Nem állok meg, míg le nem csukják őket is”.

