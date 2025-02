Egyre jobban rejtegetik vagyonukat a nagyvárosok vezetői

A nyári önkormányzati választások után októberben több megyei jogú város polgárai is új vezetőt választottak. Baján az ellenzéki Nyirati Klárát a kormánypárti Bari Bernadett, Egerben a szintén ellenzéki Mirkóczki Ádámot a fideszes Vágner Ákos, Győrött a kormánypárti Dézsi Csaba Andrást a korábbi újságíró, a civil Pintér Bence, Miskolcon a magát most meg nem mérető ellenzéki Veres Pált a kormánypárti Tóth-Szántai Ferenc, Nagykanizsán a fideszes Balogh Lászlót az ellenzéki Horváth Jácint, Salgótarjánban a most nem is indult ellenzéki Fekete Zsoltot a fideszes Kreicsi Bálint, Szolnokon pedig a várost négy cikluson keresztül vezető kormánypárti Szalay Ferencet az ellenzéki Györfi Mihály váltotta.

Ezeken kívül még egy hazai nagyváros élén történt váltás. Szekszárd korábbi fideszes polgármesterét, Ács Rezsőt a város közgyűlése fosztotta meg posztjától, ugyanis kiderült, városvezetői pozíciójával összeegyeztethetetlen munkája is volt, a plénum döntését pedig a bíróság is jogerősen jóváhagyta. Feladatait a 2024-es választásig alpolgármestere látta el. A júniusi voksoláson viszont Berlinger Attila győzött a Fidesz színeiben, így itt a polgármesteri székben történt váltás, ám a városvezető pártszínében nem.

A polgármesteri vagyonnyilatkozatok nyilvánosságában is történtek változások. Tavaly februárban még a következő tizenegy város vezetőjének nem találtuk meg online a bevallását: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Salgótarján, Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd és Zalaegerszeg. Most ezek közül Székesfehérvár fideszes vezetője, Cser-Palkovics András már az interneten is közzétette a dokumentumot, viszont sehol nem találtuk Szolnok új, valamint Tatabánya régi-új polgármesterének vagyonnyilatkozatát. Emellett cikkünk írásakor Érd honlapján az újjáválasztott Csőzik Lászlónak még mindig csak az őszi, ciklus eleji vagyonbevallása lelhető fel.

A titkolózás a polgármesterek és önkormányzati képviselők esetében viszont teljesen törvényes. Az önkormányzati törvény ugyanis az ő vagyonnyilatkozatuk esetében csak annyit ír elő, hogy az

„közérdekből nyilvános”.

Ez pedig azt jelenti, hogy a helyhatóság saját hatáskörben szabályozhatja, azt milyen módon teszi elérhetővé az érdeklődők számára.

Nem kötelező az interneten közzétenni a polgármesteri vagyonnyilatkozatokat, az is elég, ha a városházán bezárják egy páncélszekrénybe

Fotó: Depositphotos

Így tehát a huszonöt megyei jogú város vezetője közül csak tizenkettőnek a vagyonbevallását tudtuk górcső alá venni. Ez alapján azt láttuk, valamennyiüknek van saját ingatlanja, de ingatlan-bérbeadással közülük csak Cser-Palkovics András foglalkozik. Hitelt nyolc városvezető szerepeltetett a megfelelő soron. Magánszemélynek viszont csak Márki-Zay Péter tartozik:

a hódmezővásárhelyi polgármester vagyonnyilatkozatában azt írta, „háztartáson belüli, kereső gyermeknek” tartozik 2 millió forinttal.

Járművet öt polgármester vallott be, a dunaújvárosi Pintér Tamás pedig a korábban eladott Kawasaki helyett júliusban szert tett egy Honda típusú motorra is.

Meglepetésre értékpapírt, megtakarítást csak négy városvezető vagyonbevallásában találtunk. Közülük a legnagyobb guru Pécs ellenzéki vezetője, Péterffy Attila ugyanis összesen tizennégy pénzügyi instrumentumot szerepeltetett a nyilatkozatban.

Ellenben meglepően magas azoknak a városvezetőknek a száma, akik „befőttesüvegben” tartják pénzüket. A legkevesebbet, 1,6 millió forintot Márki-Zay Péter írt be a vagyonnyilatkozatba, megjegyezve, ennek nagyobb része utazáshoz amerikai dollárban és indiai rúpiában van.

A készpénzes csúcstartó Miskolc új, fideszes polgármestere.

Tóth-Szántai Ferenc az általa közzétett dokumentum tanúsága szerint 18,5 millió forintot varrt a párnacihába.

Ezzel utcahosszal megelőzi a veszprémi Porga Gyulát, aki 9,5 millió forintot, illetve a pécsi Péterffy Attilát, aki 17 950 eurót, azaz 402 forintos árfolyamon átszámítva körülbelül 7,2 millió forintot tart otthon. Pécs első embere tavaly februári bevallásában ugyanennyi valutát szerepeltetett. A készpénzvagyont bevalló kilenc polgármester összesen 53,4 millió forintot tart lakása fiókjában.

Saját céget mindössze Nemény András szombathelyi polgármester szerepeltetett a vagyonnyilatkozatában, igaz, ő rögtön kettőt is. Ám ezek a vállalkozások nem igazán működnek. A Nemény Bt.-ben kültagként a vállalkozás 50 százalékát birtokolja, mely 2023-ban elenyésző, 325 ezer forintos forgalmat bonyolított le, osztalékot nem fizetett. Másik vállalkozásának, az Ynos Kft.-nek csak 19 százalékban tulajdonosa Szombathely ellenzéki vezetője, és ez a cég 2023-ban egyáltalán nem működött. Rajta kívül még Cser-Palkovics Andrásnak van „fusi” munkája, a székesfehérvári polgármester a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökeként havi bruttó 1,5 millió forint juttatásban részesül.

A székesfehérvári Cser-Palkovics András az Óbudai Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökeként is részesül juttatásban

Fotó: Klasszis Média / Bánkuti András

Pár érdekesség most is akad a vagyonnyilatkozatokban. Pécs első embere továbbra is megtartotta aranykészletét, mely 3131,1 gramm aranytömböt, 150 gramm aranytáblát és 20 gramm aranylapkát takar. A hódmezővásárhelyi polgármesternek könyvtára és érmegyűjteménye, a miskolci városvezetőnek pedig festményei, szobrai (összesen hat darab), valamint karórái (nyolc darab) vannak. Órát Botka László szegedi polgármester is szerepeltetett vagyonnyilatkozatában, azt írta mellé, azt feleségétől kapta negyvenedik születésnapjára.

A bankszámlavagyonok között egy furcsaságra bukkantunk: Tóth-Szántai József miskolci városvezető forintszámlát nem szerepeltetett a nyilatkozaton, de devizaszámláján 2 millió forintnak megfelelő külföldi fizetőeszköz van.

