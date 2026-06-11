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Közélet Városi közlekedés Vitézy Dávid

Egyre több településen tiltják ki az e-rollert

Sipos Ildikó
Sipos Ildikó

Túl sok a baleset, egyre több település tiltja ki az e-rollert.

Kaposváron május elsejétől jelentősen szigorították az elektromos rollerek használatát: a sétálóövezetből teljesen kitiltották ezeket a járműveket. Július elsejétől Hajdúszoboszlón tilos lesz e-rollerrel közlekedni a fürdő környékén, az orvosi rendelők, és iskolák közelében, valamint a parkokban és a sétányokon – számolt be az RTL.

A 24.hu június elején írt arról, hogy az elmúlt időszakban exponenciálisan nőtt az elektromosrollerrel okozott sérülések száma.

Idén már két 14 év alatti fiatal halt meg e-rollerezés miatt. Év eleje óta pedig 745 felnőttet és 449 gyermeket láttak el ilyen baleset miatt a mentők.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2024 januárja tesz közzé külön statisztikát a motoros rollerekkel okozott balesetekre. A csúcsot eddig 2025 júliusa hozta, akkor 97 rolleres sérülést regisztráltak. 

Viola Árpád, a Baleseti Központ főigazgatója kollégáival tavaly tett közzé egy kutatást, amely szerint az e-rolleres sérülések csaknem fele a felnőttek esetében éjszaka történik és alkoholfogyasztáshoz kapcsolódik.  

Azt is megállapították, hogy az e-rollerezők háromszor nagyobb eséllyel szenvedtek el súlyos fejsérülést, mint a biciklisek.

A Telexnek Bóta Balázs, a Bethesda Gyermekkórház gyermeksebész-gyermektraumatológusa azt mondta: a gyermekbalesetek mögött az áll, hogy a szülők megveszik az e-rollert a gyermeküknek, de nincsenek tisztában azzal, hogy ezek nagyon veszélyes és nagyon nagy energiájú, akár életveszélyes sérüléssel járó baleseteket okozó eszközök. 

Vitézy Dávid közlekedési miniszter hivatalba lépését követően bejelentette, hogy felül fogják vizsgálni a KRESZ-t. A cél az, hogy az új szabályozással a közlekedés mindenki számára biztonságos legyen, szigorúan fellépnének például a gyorshajtókkal szemben, különös tekintettel a gyorsulási versenyekre.

A nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályok éttekntését és megváltoztatását a közlekedési és beruházási miniszter a romló statisztika miatt felgyorsítaná, ezért a kormány várhatóan a következő hetekben dönthet arról, hogy nem egy, hanem két lépcsőben módosítsák a KRESZ-t, vagyis az elektromos rollerek ügyében várhatóan gyorsabban lépnének.   

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