Éhezők viadala: a Hősök terén tüntetnek a futárok

Tüntetést szervez a Futárok Ligája szeptember 18-án, csütörtökön délutánra a Hősök terére – írja a Népszava.

A szervezet képviselője, Tóth Gergely a lapnak arról beszélt: az elmúlt négy évben 40-50 százalékkal visszaesett nettó jövedelmük vásárlóereje. Ebben szerepet játszik a kata megszüntetése is.

A Foodora szerint az átlagos címpénzek, és az óránként elérhető átlagos bevétel is folyamatosan nőtt az elmúlt három évben a teljes futárállományra vetítve. A Futárok Ligája szerint azonban a társaság kötelékében ma már 6000 futár dolgozik, szemben a három évvel ezelőtti 4000-rel.

Egy futár átlagosan bruttó 9 millió forintos forgalmat bonyolít évente, amiből alig 3 millió forint marad náluk az adók, a járulékok és a működési költségek levonása után. Tóth szerint ma már egy átlagos futárnál a minimálbérhez közeli bevétel marad meg.