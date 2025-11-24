Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelölteit

Ma este 19 órakor zárul a Tisza Párt jelöltállítási folyamatának első köre, ennek apropójából a 24.hu megkérdezte a párt sajtóosztályát, hogy az eredményekről pontosan mikor értesülhet a nyilvánosság.

A szavazás vasárnap reggel indult, ebben a körben a Tisza-szimpatizánsok dönthetnek arról, hogy a választókörzetben prezentált három-három aspiráns közül ki legyen az a két személy, aki továbbjut a második fordulóba, ahol már mindenki szavazhat, aki az adott választókörzetben lakcímkártyával rendelkezik.

A Tisza Párt azt közölte, hogy a kedden reggel 8 óra tájában lesznek nyilvánosak az eredmények, amelyeket a magyartisza.hu/jeloltallitas oldalon publikálnak.

Hozzátették azt is, ezúttal nem kell arra számítani, hogy órákat vesz majd igénybe az érintettek prezentálása, a tervek szerint a bejelentés pillanatában az összes név ott lesz a honlapon.

A jelöltállítás második köre november 25-27 között zajlik majd, a végeredményt pedig november 30-án jelenti be hivatalosan a Tisza.