Ekkora lesz a fővárosi béremelés

2026-ban átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a Budapest hatókörébe eső munkavállalóknál.

„Megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel” – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztjában.

Két feltétel

„Ennek végrehajtása már csak két dolgon múlik: hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik, valamint hogy a közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést” – tette hozzá.

„2026-ban átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a Budapest-családban, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6 százalékos inflációval számolva. Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6%-a kifizetésre kerül. A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése” – fejti ki részletesebben Karácsony.

A főpolgármester aláhúzza, hogy: „Budapest elkötelezett a dolgozóinak megbecsülésében, és ebből nem enged. Mert a biztonság és a tisztes bér jár azoknak, akik működtetik ezt a várost. A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi.

„Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges, és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az adósságát Budapestnek” – zárja sorait Karácsony Gergely főpolgármester.

