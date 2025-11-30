Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége

Szinte hihetetlen, de mindenképp példátlan, ami Tiszaburán történik: nyár óta képtelenek csalás nélkül lebonyolítani egy időközi önkormányzati választást. Még június 20-án oszlott fel a képviselő-testület és buktatták meg a polgármestert, azóta permanens kampány van a Jász-Nagykun-Szolnok megyei faluban. Október 5-én és november 2-án is megpróbáltak új képviselőket és polgármestert választani, de a bíróság végül mindkét eredményt megsemmisítette, mert a szemben álló felek kölcsönösen szétcsalták a választást. Így november 30-án harmadszor is szavazhat a falu mintegy 2 ezer választópolgára. Arra már volt példa, hogy csalás miatt meg kellett ismételni egy választást, de a mesterhármas rekordnak számít, és nem kizárt, hogy lesz negyedik is majd.

Időrendben haladva, október 5-én a Nemzeti Választási Iroda kihirdette, hogy Vavrik Géza lett Tiszabura polgármestere. Az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) jelöltje, aki ezt megelőzően 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget, 596 szavazatot kapott. Fekete Zsigmondra (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKöSZ) 517-en voksoltak, Farkas Lászlóra (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ), aki korábban több éven keresztül volt településvezető, 396-an. A hat képviselői helyért 70 jelölt indult, köztük Csonka Enikő, Csonka Istvánné, Csonka Sándor, Csonka Elizabet, Csonka András, Csonkáné Tyukodi Ildikó, Csonka-Kapitány Lolita, Csonka Sándor (1983), Csonka Zsanett, Túró Richárd, Túró Ignácné, Túró Gyula, Túró Ernő, Túróné Fehér Etalka, Túró Teréz, Túróné Balog Edina, Túró Flórián, Ráczné Túró Anasztázia, Túró Katalin és még vagy tíz Fehér vezetéknevű ember. Többségük kamujelölt.

Október 14-én az illetékes választási bizottság kimondta: jogszabálysértés miatt meg kell ismételni az időközi választást. Ez hivatalos nyelven így hangzik:

számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak.

Ez magyarul annyit jelent, hogy Tiszabura feltörekvő politikusainak eszköztárában nemcsak a szavazatok, hanem a személyi és lakcímkártyák megvásárlása is benne van. Ez a módszer arra jó, hogy akitől néhány ezresért megveszik és elveszik a személyi igazolványát, az másra legalább már nem tud szavazni. A személyi igazolványok felvásárlása mellett a kamatos hitelezéssel, uzsorázással is rá lehet kényszeríteni a választópolgárokat arra, hogy ikszeik a megfelelő helyekre kerüljenek.

Pénzt találtak az urnában

November 2-án azt lehetett hinni, hogy végre sikerült polgármestert választani. A megismételt választáson ezúttal Fekete Zsigmond lett Tiszabura polgármestere. Már csak ketten indultak: Fekete Zsigmond 863, a korábbi választáson győztes Vavrik Géza 729 szavazatot kapott. Utóbbi rögtön bejelentette, annyi szabálytalanság történt, hogy most ők fognak óvni. Sikerrel jártak, a Kúria szerint két szavazókör urnáiban pénzt is találtak, valaki a szavazattal együtt dobhatta be. Szervezetten utaztatták a voksolókat, az egyik szavazóköri delegáltjai átmentek a másikba és lefotózták a névjegyzéket, hogy megtudják: ki nem ment még szavazni, és kit kell mozgósítani.

November 30-án tehát harmadszor is nekigyürkőznek a felek az időközinek. Nem sok minden változott: Fekete Zsigmond és Vavrik Géza csapata a Facebookon non-stop üzenget egymásnak mindenféle sérelmekkel kapcsolatban, képviselőnek pedig megint hatvanan indulnak. A csalás lényege: a képviselőjelöltek delegáltakat állíthatnak, akik szükség esetén segítenek a bizonytalan választóknak kitölteni a hosszú szavazólapot, vagyis könnyedén befolyásolhatják a szavazókat.

Amúgy a korábbi években a falu tökéletesen fideszes volt. A Cikösz nyíltan elkötelezett a Fidesz iránt, elnöke korábban – egészen az államtitkári kinevezéséig – Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő volt. Legutóbb Vavrikot még a Cikösz színeiben választották polgármesternek, most viszont már az ORFME színeiben indul. A 2024-es európai parlamenti választáson tarolt is a Fidesz a faluban: Tiszaburán 93 százalékos eredményt ért el a kormánypárt listája, ez 1300 szavazatot jelent, míg a Tisza 3 százalékkal zárt a második helyen, 47 darab vokssal. Maga a parlamenti választókörzet is fideszes: 65 százalékos többséggel nyert F. Kovács Sándor 2022-ben, aki szeptemberben próbálta békíteni a feleket, de nem járt sikerrel.

A helyzet pikantériája, hogy a szemben álló érdekcsoportok között amúgy rokoni kapcsolatok is vannak, a tét pedig igazából természetesen a pénz. Hiszen a győztes csapat dönthet önkormányzati állásokról, pályázatokról, közmunkáról, ez pedig sokat jelent Tiszaburán, amely az elmúlt években leginkább a különböző rendőrségi ügyek miatt került be a hírekbe.