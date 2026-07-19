El kéne felejteni az augusztus 20-i tűzijátékot? Olvasóink megszavazták – A hét ábrája

Alig egy hónap van hátra az augusztus 20-i nemzeti ünnepig, ezzel pedig ismét a középpontba került a tűzijáték kérdésköre, amely az Orbán-kormány utolsó éveiben egyre hosszabb (már félórás) és egyre költségesebb eseménnyé vált. Pósfai Gábor belügyminiszter ennek fényében tisztázta az augusztus 20-i ünnepségsorozat lebonyolításának kérdését.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. 2026 februárjában – tehát még az Orbán-kormány alatt – bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására.

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A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket eredetileg a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel kötötték meg, 50 százalékos előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték.

A miniszter hozzátette: a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.

Megoldás kellett

Magyar Péter miniszterelnök a legutóbbi kormányszóvivői sajtótájékoztatón szintén érintette a kérdést, a programok költsége kapcsán 4,3-4,4 milliárd forintos költséget említve. Emellett hozzátette, mivel a tűzijáték már meg van rendelve, ezért abból egy rövidebb meg lesz tartva, kiegészítve fényjátékkal, drón-show-val.

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Ahogy arról szerda reggeli cikkünkben írtunk, úgy tűnik, hogy megtalálták a beugrót a projektre: már bírálati szakaszban van a sebtében kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást.

A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg, közülük végül csak egy adott be ajánlatot. A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint az egy ajánlattevő a Hardrock Kft., amely nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. A 2003-ban alapított Hardrock egy rendezvénytechnikai és vizuális művészeti vállalkozás, amelynek ügyvezetője és egyik legismertebb szakembere Besnyő Dániel fényművész.

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Mit gondolnak önök?

Legútóbbi szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy önök mit gondolnak, szükség van-e tűzijátékra a nemzeti ünnepen. Ez a hét ábrája:

Szavazásunk eredményei alapján a válaszadók többsége (56,7 százalék) úgy véli, hogy nincs szükség augusztus 20-i tűzijátékra, mivel az ünnepi programok önmagukban is elegendőek.

Ugyanakkor a megkérdezettek 22,3 százaléka támogatná a tűzijáték megtartását, de visszafogottabb, rövidebb formában. Mindössze a válaszadók 8,6 százaléka szeretné, ha az augusztus 20-i tűzijáték a korábbi évekhez hasonló, változatlan formában valósulna meg. A felmérés szerint 12,4 százalék teljes mértékben elutasítja a tűzijátékot, és úgy gondolja, hogy az állami ünnepségeknek nincs szükségük ilyen látványosságra.

A felmérés alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a válaszadók többsége nem tartja szükségesnek a hagyományos augusztus 20-i tűzijátékot. Akik támogatják annak megrendezését, azok közül is jóval többen egy rövidebb és visszafogottabb látványosság mellett foglalnak állást, mint a korábbi évek nagyszabású rendezvényei – ez pedig a következő évekre a magyar kormánynak is intő jel lehet.