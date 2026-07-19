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El kéne felejteni az augusztus 20-i tűzijátékot? Olvasóink megszavazták – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Ismét az önök véleményét kérdeztük.

Alig egy hónap van hátra az augusztus 20-i nemzeti ünnepig, ezzel pedig ismét a középpontba került a tűzijáték kérdésköre, amely az Orbán-kormány utolsó éveiben egyre hosszabb (már félórás) és egyre költségesebb eseménnyé vált. Pósfai Gábor belügyminiszter ennek fényében tisztázta az augusztus 20-i ünnepségsorozat lebonyolításának kérdését.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. 2026 februárjában – tehát még az Orbán-kormány alatt – bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására.

A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket eredetileg a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel kötötték meg, 50 százalékos előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték.

A miniszter hozzátette: a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.

Megoldás kellett

Magyar Péter miniszterelnök a legutóbbi kormányszóvivői sajtótájékoztatón szintén érintette a kérdést, a programok költsége kapcsán 4,3-4,4 milliárd forintos költséget említve. Emellett hozzátette, mivel a tűzijáték már meg van rendelve, ezért abból egy rövidebb meg lesz tartva, kiegészítve fényjátékkal, drón-show-val.

Ahogy arról szerda reggeli cikkünkben írtunk, úgy tűnik, hogy megtalálták a beugrót a projektre: már bírálati szakaszban van a sebtében kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást.

A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg, közülük végül csak egy adott be ajánlatot. A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint az egy ajánlattevő a Hardrock Kft., amely nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. A 2003-ban alapított Hardrock egy rendezvénytechnikai és vizuális művészeti vállalkozás, amelynek ügyvezetője és egyik legismertebb szakembere Besnyő Dániel fényművész.

Mit gondolnak önök?

Legútóbbi szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy önök mit gondolnak, szükség van-e tűzijátékra a nemzeti ünnepen. Ez a hét ábrája:

Szavazásunk eredményei alapján a válaszadók többsége (56,7 százalék) úgy véli, hogy nincs szükség augusztus 20-i tűzijátékra, mivel az ünnepi programok önmagukban is elegendőek.

Ugyanakkor a megkérdezettek 22,3 százaléka támogatná a tűzijáték megtartását, de visszafogottabb, rövidebb formában. Mindössze a válaszadók 8,6 százaléka szeretné, ha az augusztus 20-i tűzijáték a korábbi évekhez hasonló, változatlan formában valósulna meg. A felmérés szerint 12,4 százalék teljes mértékben elutasítja a tűzijátékot, és úgy gondolja, hogy az állami ünnepségeknek nincs szükségük ilyen látványosságra.

A felmérés alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a válaszadók többsége nem tartja szükségesnek a hagyományos augusztus 20-i tűzijátékot. Akik támogatják annak megrendezését, azok közül is jóval többen egy rövidebb és visszafogottabb látványosság mellett foglalnak állást, mint a korábbi évek nagyszabású rendezvényei – ez pedig a következő évekre a magyar kormánynak is intő jel lehet.

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