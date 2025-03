Elárulta a „műtrágyakirály”, mit gondol a Tisza Pártról

„Még nem kértek tőlem semmit, ezért nem is támogatom őket.”

Megkérdezték Bigét arról is, támogatja-e Magyar Pétert, illetve a Tisza Pártot. Erre úgy válaszolt, hogy

Elmondta azt is, hogy szerinte a Gazdasági Versenyhivatal nem tudott objektív bizonyítékokat felmutatni a cég ellen kartellezés gyanúja miatt zajló eljárásban, amely végül a Nitrogénművek győzelmével ért véget.

Bige László a cége helyzetéről is beszélt, aztán elmondta, támogatja-e Magyar Péteréket.

