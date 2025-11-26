Elárulta az MSZP, elindulnak-e Magyar Péter ellen

Az MSZP pártelnöke, Komjáthi Imre jelentette be, hogy a szocialista párt részt vesz a választáson 2026-ban, lesz országos listája is, de nem állít jelöltet mind a 106 egyéni választókerületben, hanem lesz több olyan körzet, ahol a beágyazott, eddig győztes jelöltre nem indít rá sajátot, illetve nem gyengíti egy esélyes kormányváltó képviselőjelölt esélyeit.

A hvg.hu cikke szerint ez például azt jelenti, hogy az MSZP nem indít saját jelöltet Budapest 3-as körzetben sem, ahol Magyar Péter indul egyéniben. Hozzátették, a szocialisták döntése egyelőre további három körzetet érint még, ezek is budapestiek: Budapest 2-es körzet, ahol Csárdi Antal szerzett mandátumot 2022-ben, Budapest 6-os körzete, ahol Hadházy Ákos győzött 4 éve, és Budapest 9-es körzete, ahol Szabó Szabolcs 2022-ben harmadszorra is megverte a Fidesz jelöltjét.