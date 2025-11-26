1p
Elárulta az MSZP, elindulnak-e Magyar Péter ellen

A választásokon részt vesznek.

Az MSZP pártelnöke, Komjáthi Imre jelentette be, hogy a szocialista párt részt vesz a választáson 2026-ban, lesz országos listája is, de nem állít jelöltet mind a 106 egyéni választókerületben, hanem lesz több olyan körzet, ahol a beágyazott, eddig győztes jelöltre nem indít rá sajátot, illetve nem gyengíti egy esélyes kormányváltó képviselőjelölt esélyeit.

A hvg.hu cikke szerint ez például azt jelenti, hogy az MSZP nem indít saját jelöltet Budapest 3-as körzetben sem, ahol Magyar Péter indul egyéniben. Hozzátették, a szocialisták döntése egyelőre további három körzetet érint még, ezek is budapestiek: Budapest 2-es körzet, ahol Csárdi Antal szerzett mandátumot 2022-ben, Budapest 6-os körzete, ahol Hadházy Ákos győzött 4 éve, és Budapest 9-es körzete, ahol Szabó Szabolcs 2022-ben harmadszorra is megverte a Fidesz jelöltjét.

Posztjában reagált a Medián számaira.

Nem ő lesz a kormánypártok jelöltje Debrecenben.

Csütörtökön a szokott időben tartják.

Megérkezett a kormányzati válasz.

A Medián novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott miközben a Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében.

A főváros közgyűlése nem fogadta el a főpolgármester jelöltjét, Tüttő Kata szocialista politikust.

A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön tárgyalnak a jövő évi számokról.

Kedden több képet és videót posztolt közösségi oldalán Orbán Viktor vidéki útjáról, még mielőtt konvojának egyik gépjárműve balesetett szenvedett volna. Az egyik fotón épp a volánnál ül. De vajon vezethet-e – főleg hivatalos úton – autót egy miniszterelnök?

A Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta – állapítja meg a Minerva Intézet legújabb kutatása.

Budai Gyula közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péter ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta piacfelügyeleti vizsgálatát bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

