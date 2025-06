Elárulta Bojár Gábor, mit vár Magyar Pétertől

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

- szögezi le Bojár, aki a továbbiakban azt is leírja, hogy a Tiszának nyújtott anyagi támogatása nyilvánosságra kerülésének nem örült Magyar Péter, akivel kölcsönösen igyekeznek távolságot tartani egymástól.

„Én csak egyet hiszek el neki: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És ez nekem most elég”

„én is osztom elvbarátaim fő aggodalmát, miszerint MP személyiségéből nem az következik, hogy esetleges választási győzelme után önként feladná a megszerzett szinte korlátlan hatalmat”.

Véleménycikket közölt a hvg.hu-n Bojár Gábor, a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója Magyar Péterről, amelyben azt írja,

Nem túl sokat, de az üzletembernek most ennyi is elég lenne.

