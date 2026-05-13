Elárulta Magyar Péter, hol lesz a székhelye – Lázár János hűlt helyére költözik be

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán közölte szerda délelőtt, hogy

„a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz”.

Mint írja is, ez az épület eddig a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumnak adott otthont.

„Az épület néhány lépésre található a Parlamenttől és szimbolikus, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz”

- tette hozzá Magyar Péter, aki a képet is közölt a kormányüléseknek otthont adó teremről. A Tisza-kormány első kormányülését ma, azaz szerdán tartja, Ópusztaszerre kihelyezve.