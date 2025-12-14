1p
Elárulta Orbán Viktor, hányan válaszoltak a „Tisza-adós” konzultációra

mfor.hu

Magával is viszi Brüsszelbe a pakkot?

„1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív.  Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről”

- írta ki vasárnap délelőtt Facebook-oldalára Orbán Viktor miniszterelnök, majd így folytatta:

„Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit.” 

Mint emlékezhetünk, a kormány a Tisza Párt állítólagos, a párt által következetesen tagadott adóemelési terveire válaszul indított újabb Nemzeti Konzultációt. A válaszadás határidejét meg is hosszabbították annak lejárta előtt.

 

 

