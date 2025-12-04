Eldőlhetett, kik lesznek a Fidesz egyéni képviselőjelöltjei?

A miniszterelnök „Egyenesen Viktortól” című csatornáján közölt képet a Fidesz elnökségi üléséről – szúrta ki a hvg.hu. Az ülésen a miniszterelnök saját kommentje alapján a párt egyéni képviselőjelöltjeiről készülhettek döntést hozni.

„Elnökségi ülés. Jelöltek”

– ezt a szűkszavú kommentárt csatolta a képhez Orbán Viktor, amelyen a Fidesz prominens politikusainak – köztük Kövér László, Kósa Lajos, Németh Szilárd, Gál Kinga, Kocsis Máté, illetve Deutsch Tamás – társaságában ül egy asztalnál, ami fölé az „Elnökségi ülés 2025. 12. 04.” című nyitó dia van kivetítve. Mindezek fényében tehát nem kizárt, hogy döntöttek a Fidesz képviselőjelöltjeiről: így akár a következő napokban meg is ismerhetné őket a nyilvánosság.

A kihívók már ismertek, ahogy azt térképünkön is láthatták, a Tisza Párt már ismertette a 2026 áprilisában induló jelöltjeit: