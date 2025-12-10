1p

Közélet Nyugdíj, öngondoskodás

Eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa

mfor.hu

Megszavazták a képviselők a 14. havi nyugdíjat, és bevezetésének módját.

Elfogadta az Országgyűlés szerdán a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt; a juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026 februárjában a teljes összeg egynegyedét kapják meg – írja az MTI.

A jelen lévő képviselők a kormány előterjesztését egyhangúlag, 181 igen szavazattal támogatták.

A jogszabály szerint a nyugdíjasok jövőre a február havi nyugdíjukon és a 13. havi nyugdíjon felül 14. havi nyugdíjat is kapnak, ennek összege a kifizetés első évében az ellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát.

Jókor jöhet
Fotó: DepositPhotos.com

Kiknek jár?

A 14. havi nyugdíj, a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon, annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban. Tizenharmadik havi és tizennegyedik havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kapnak.

 

