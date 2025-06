Eldőlt a kettős állampolgárok sorsa

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A Sulyok Tamás által elfogadott törvénymódosítás ellen magyarországi nemzetközi jogászok állásfoglalásban tiltakoztak, amit Sulyok Tamás köztársasági elnök lánya és veje is aláírt.

A kettős állampolgárságra vonatkozó törvény a parlament június közepén 133 igen, 48 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett fogadta el, a törvényt Halász János fideszes országgyűlési képviselő terjesztette elő. Ez alapján akár Soros György magyar–amerikai üzletember magyar állampolgárságát is felfüggeszthetik, ahogy arra Gulyás Gergely is utalt egy márciusi Kormányinfón.

A törvényben meghatározott állampolgárság-elvétel akár tíz évre is szólhat olyan kettős állampolgárok esetében, akiknek másik állampolgárságuk nem EGT-állampolgárság. Az Európai Gazdasági Térség országai közé az EU-tagországok mellett Svájc, Izland, Liechtenstein és Norvégia tartozik. A felfüggesztést a törvény szerint az indokolhatja, ha valaki olyan veszélyt jelent Magyarország szuverenitására, amellyel arányos az állampolgárság elvétele – mint kiemelik, ez a veszély „különösen akkor állapítható meg”, ha az érintett például harmadik állam hadseregében szolgál, idegen hatalom megbízásából végez szuverenitássértő dolgokat, vagy például terrorszervezetekkel tart kapcsolatot.

Sulyok Tamás is aláírta

Az Országgyűlés határozott időre függesztheti fel az állampolgárságot, az indoklás szerint az átláthatóságot az biztosítja, hogy a lépést közhírré kell tenni a Hivatalos Értesítőben. A döntésben a törvénymódosító szerint van lehetőség jogorvoslatra, az állampolgárság visszaállítására is. „A törvény célja a nemzeti szuverenitás védelmét szolgáló eszköztár megerősítése” a kormány szerint. Az érvelés alapján mindehhez azért jön az állampolgárság, mert az „különös jelentőséggel bír a demokratikus államrend fenntartása, az állami szuverenitás védelme és a közösségi normák érvényesülése szempontjából”.

