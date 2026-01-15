Eldőlt, hogy indul-e Gattyán György a választásokon

Nem állít jelölteket a 2026-os országgyűlési választáson a Megoldás Mozgalom (MEMO), az erről szóló döntést az elnökség minden tagja támogatta – közölte a párt csütörtökön.

A milliárdos Gattyán György által gründolt párt nem ajánlja maga helyett egy pártot sem a tagságának, közleményük szerint ugyanis a szavazófülke magányában egy kérdést kell feltennie mindenkinek, és ennek alapján kell a döntést meghozni:

Szeretné-e, ha minden így maradna, és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?

Egyelőre a politika nem jött össze Gattyán Györgynek

Fotó: Facebook

A párt tájékoztatása szerint az elkövetkező időszakban a helyi ügyek felkarolására fókuszál, elsősorban azokon a településeken, ahol a MEMO által képviselt és megválasztott polgármesterek dolgoznak a „Mintatelepülések” megvalósításáért.

A Megoldás Mozgalom 2022-ben 1,04 százalékot ért el az országgyűlési választáson.