Eldőlt: nem jár élethosszig tartó juttatás Sulyok Tamásnak, Schmitt Pálnak és Novák Katalinnak

„Javasolni fogjuk, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat, a jövőben ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban” – jelentette be Magyar Péter a parlamentben egy kérdésre válaszolva – írja a 444.hu.

A döntés három embert érint: Novák Katalint, aki a kegyelmi botrányba bukott bele, Schmitt Pált, aki a plágiumügye miatt mondott le, illetve Sulyok Tamást, akit az Alaptörvény-módosításával foszt meg a hivatalától a Tisza.

Sulyok Tamás nem mond le

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Az érintettek milliós tételtől eshetnek el. A 2010-es kormányváltás után tette lehetővé a Fidesz, hogy minden volt elnök kapjon juttatást, tekintet nélkül arra, hány évig volt elnök. A döntés először Schmitt Pálnak kedvezett, aki 2012 áprilisában mondott le.

A Fidesz által jóváhagyott törvény értelmében jár nekik az államfői fizetés, ez alól csak az jelent kivételt, ha elhelyezkednek a munkaerőpiacon, vagy ha nyugdíjasba vonulnak, ebben az esetben ugyanis a nyugdíjjal csökkentett összeget kapják meg. Az államfői fizetés mellett egy lakás, háromfős titkárság, térítésmentes egészségügyi ellátás és személyes gépkocsihasználat is járt volna a ciklusukat ki sem töltő volt köztársasági elnököknek. A 444.hu emlékeztet, hogy Novák Katalin több mint fél éve nem kapja a 6 millió körüli havi fizetést, miután beszállt a családi cégbe, vagyis munkaviszonya lett. Azt, hogy Nováknak már nem folyósítják a pénzt, a Szabad Európával közölte tavaly az Országgyűlés Hivatala. Az akkori információk szerint Novák a titkárságot megtartotta, igaz, három helyett már csak két fős titkársága maradt, és az autóhasználatról sem mondott le. Novák a távozása után szolgálati lakást nem kért, hanem visszaköltözött korábbi otthonába.