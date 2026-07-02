Eldöntötték, ki veszi át közmédia irányítását

Csütörtökön tárgyalt az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia új, átmeneti vezetőjéről. A Tisza-kormány Horváth P. András jogászt jelölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének. Ellenjelöltként a Mi Hazánk Virághalmy Saroltát terjesztette elő. A jelölteket a bizottság nem hallgatta meg, csak az önéletrajzukat nézte át.

A Tisza-frakció ezután megválasztotta Horváthot a posztra, de csak átmeneti jelleggel, megbízatása addig tart, amíg a Független Közmédia Testületmeg nem választja az új vezetőt.

Horváth P. András ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van, de közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Az ő munkája elsősorban nem médiaszakmai feladat lesz, hanem az átalakítás jogi, gazdasági lebonyolítása, a közmédia helyzetének átvilágítása – írja a 24.hu.

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Szentkirályi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke elmondta, a Fidesz-frakció azért nem jelölt, mert szerinte személyes meghallgatás nélkül nem lehet komolyan venni a jelölési folyamatot.

Radnai Márk, a bizottság alelnöke kiemelte: az új, valódi tájékoztatáson alapuló közmédia létrehozása érdekében kellett ilyen gyorsasággal dönteni az átmeneti vezetésről. A Tisza politikusa hozzátette: jogi és gazdasági átvilágítás kezdődik meg, erre választanak most átmeneti vezetőt, Horváth P. nem szerkesztési és médiaszakmai kérdésekben dönt majd.