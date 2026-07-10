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Közélet Taxisok, bérautók, drosztcsaták

Elég volt! – a BKK felveszi a harcot a taxishiénákkal

mfor.hu

Digitalizációval, kényelmesebb adminisztrációs csatornákkal, a vizsgálatok szigorításával és a taxisokkal egyeztetve folytatja a személytaxi-felügyeleti rendszer megújítását a Budapesti Közlekedési Központ.

Az utasok és a tisztességes vállalkozók érdekeinek védelmében; az év elején indult intézkedéssorozat célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító „taxis hiénákat”, illetve átláthatóbb, egyszerűbb adminisztráció kapcsolódjon a személytaxi-szolgáltatáshoz. A társaság mindemellett zéró toleranciát hirdetett a belső visszaélések kapcsán is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

A belső vizsgálat tárt fel szabálytalanságokat a szolgáltatásellenőrzési területen, a felelősök elbocsájtása után a BKK biztosítja, hogy ne fordulhasson elő újra ilyen. A személytaxi-szolgáltatás „kifehérítése” érdekében július elején a BKK elindította a TaxiTrack mobilalkalmazást, amely a fővárosi közgyűlés által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését támogatja a budapesti személytaxi-szolgáltatók számára. A társaság és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését, illetve azt is, hogy minél inkább a fuvarszervező cégek (taxitársaságok) szolgáltassanak adatokat az egyes taxiszolgáltatók (taxisofőrök) helyett.

A BKK az idén összekapcsolta a taxisofőrök és a személytaxi(járművek) adatbázisát, amely segít a visszaeső szabálysértők kiszűrésében. A fővárosi szabályozás változása nyomán a BKK 2026-tól szigorúan ellenőrzi és szankcionálni is tudja, hogy az engedélyüket visszadó vagy elvesztő taxik valóban eltávolítják-e a sárga fóliát, hogy ne tudják az utasokat az áltaxik megtéveszteni.

A következő hónapokban a BKK tovább szigorítja a helyszíni ellenőrzéseket, a jelenleg még papíralapú jegyzőkönyveket még ebben az évben felváltja azok digitális változata, amely az ígéretek szerint korszerűbbé és biztonságosabbá teszi a rendszert.

(MTI)

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