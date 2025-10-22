Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Korrupció Választás 2026 Orbán Viktor

A Fidesz-szavazók több mint 40 százaléka is vizsgálná a NER-elit gazdagodását

mfor.hu

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

Az elmúlt két hónapban több közvélemény-kutatási kérdést is rendelt az ahang, amelyek a kormányközeli úgynevezett strómanok és oligarchák gazdagodását és annak társadalmi megítélését vizsgálták.

A három, egymáshoz szorosan kapcsolódó kérdésre adott válaszok alapján a magyar társadalom többsége elutasító a kormányhoz köthető gazdasági elit felhalmozásaival szemben – teszi hozzá a portál.

A közvélemény nagy többsége nem tartja helyesnek, hogy a közbeszerzések révén egy szűk, kormányközeli kör jelentősen meggazdagodott, és a döntő többség elszámoltatást, vagyonosodási vizsgálatot is szükségesnek látna.

Augusztus végén így szólt az első kérdés: „Az Orbán-kormány alatt néhány vállalkozó jelentősen meggazdagodott, nem kis részben a közbeszerzéseknek köszönhetően. Ön ezt helyesnek gondolja?” A válaszadók 69 százaléka helytelenítette a jelenséget, és mindössze 12 százaléka tartotta helyesnek. Ezzel párhuzamosan a „nem tudom” válaszadók aránya viszonylag magas, 19 százalék volt.

Az augusztusban feltett első kérdés végeredménye
Az augusztusban feltett első kérdés végeredménye
Fotó: ahang

A második augusztusi kérdés már cselekvést is társított a véleményhez: „Ön szükségesnek tart-e vagyonosodási vizsgálatot az esetükben?” Itt a társadalmi konszenzus még erősebb lett: 72 százalék igennel válaszolt, mindössze 11 százalék mondott nemet, és 17 százalék nem tudott állást foglalni.

Az augusztusban feltett második kérdés eredménye: a gazdagodást elutasítók aránya itt még magasabb lett
Az augusztusban feltett második kérdés eredménye: a gazdagodást elutasítók aránya itt még magasabb lett
Fotó: ahang

Az október eleji mérésben a kérdés megfogalmazása finomodott, és már két értelmezési keretet is adott: „Egyesek szerint helyes, hogy a kormány a nemzeti tőkésosztályt erősíti. Mások szerint helytelen, hogy a kormány saját emberei gazdagodnak meg ilyen mértékben.” Ezzel a kérdés már nem egyoldalú megítélést várt, hanem a két narratíva közötti választást.

Az eredmény viszont szinte változatlan: 62 százalék inkább a második állítással, azaz a kritikus megközelítéssel értett egyet, és mindössze 14 százalék támogatta a kormányérvelést a „nemzeti tőkésosztály” építésének helyességéről. A bizonytalanok aránya 24 százalékra nőtt.

A harmadik kérdés már két narratívát is felkínált, de az arányok nem sokat változtak
A harmadik kérdés már két narratívát is felkínált, de az arányok nem sokat változtak
Fotó: ahang

Az adatok részletes bontásából az is látszik, hogy a jelenség nem csak a politikailag aktív, ellenzéki vagy magasabban iskolázott csoportokat zavarja.

A vagyonosodási vizsgálatot például a diplomások 77 százaléka, de az alapfokú végzettségűek 68 százaléka is támogatja. A fővárosban a támogatottság 85 százalék, de még a falvakban is 71 százalék. Ez azt jelzi, hogy a korrupcióval és igazságtalansággal kapcsolatos érzékenység nem kizárólag elit- vagy városi ügy, hanem széles körű társadalmi elvárás – olvasható az ahang.hu cikkében.

Majd hozzáteszik: a politikai preferenciák szerinti különbségek jól mutatják a pártlojalitás korlátait. Míg a Fidesz-szavazók 41 százaléka is szükségesnek tartja a vizsgálatot, és csak 33 százalék utasítja el, addig a Tisza Párt és az ellenzéki szavazók körében a vizsgálatpárti arány 90 százalék fölötti.

Ez azt jelenti, hogy a kormányzati korrupció gyanúja még a saját bázisban is repedéseket okoz, a lojalitás nem teljesen véd meg a kritikától.

A bizonytalan szavazók 63 százalékos vizsgálatpártisága és 65 százalékos elutasítása a „nemzeti tőkésosztály” narratívával szemben pedig azt jelzi, hogy a kormányellenes attitűd már a politikailag passzív rétegekben is jelen van.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Karácsony Gergely berágott a Fideszre és a Tiszára

Karácsony Gergely berágott a Fideszre és a Tiszára

A főpolgármester az újabb kudarcos szavazásra reagált.

Eddig elég silány az érdeklődés a digitális polgári körök iránt

Eddig elég silány az érdeklődés a digitális polgári körök iránt

87 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz.

A nézők továbbra is imádják a

Törheti a fejét az RTL: visszatért a TV2 csodafegyvere

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint jogosan mondtak fel Ádám Zoltánnak. Videónkban az ügy részleteiről beszélgettünk a Corvinus volt oktatójával.

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Ezúttal nem hagyta ott Rónai Egont a pártelnök, sok fontos téma került szóba.

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

Folytatódik az MTA és a kormány közti csörte

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános adatok és tények alapján cáfolja az akadémikusok tudományos teljesítményét kétségbe vonó, alaptalan vádaskodásokat. 

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

A Fidesz és a Tisza is nagyon készül az ünnepre.

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Az Örs Vezér tere melletti Füredi lakótelepen is fizetni kell a parkolásért januártól, így döntött Zugló önkormányzata. A XV. kerületben is így oldanák meg a parkolási káoszt.

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

A 3-as metró meghosszabbítása 35 éve várat magára. Újpest polgármestere abban bízik, hogy a Mol-csoport erős lobbiereje segíteni fog a projekt felgyorsításában.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168