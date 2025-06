Elemző: komolyan számolni kell Orbán Viktor bukásával

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ugyanakkor figyelmeztet: „Az ellenzék is nagyot hibázhat, váratlan események is jöhetnek még. Magyar Péter állításaival ellentétben még nem dőlt el a választások eredménye.”

Tölgyessy Péter szerint meghatározó szerepre egyedül a Fidesznek és kihívójának van esélye. Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről többek között azt írja: előbb hamarjában szétzúzta az ellenzék elfáradt erőit, és egyben megkezdte térnyerését a Fidesz régi táborában is. „Fellépése rendkívüliségében ott munkált az ország valamennyi gondja, és főleg a közvélemény izzóan lázas állapota.”

A kormányfő 1994 és 2002, majd 2006 súlyos vereségei után csupán egyre erősebb lett, de most az érvek inkább ellene szólnak. A politológus szerint viharos hónapok jönnek az országra.

Hozzátette: Orbán Viktor összes eszközével a végsőkig küzdeni fog, mert nem is tehet másképp.

Ugyanakkor az ellenzék is nagyot hibázhat, váratlan események is jöhetnek még, figyelmeztet Tölgyessy Péter.

