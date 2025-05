Elemző: nem biztos, hogy Orbán Viktor a Fidesz megfelelő kormányfőjelöltje

„Nem azt mondom, hogy ’Orbán Viktornak át kell adnia a miniszterelnök-jelöltséget’, de azt igen, hogy az idő és a politikai helyzet kezd megérni ennek a kérdésnek a feltételére”, írja a politikai elemző Facebook-posztjában.

„Nem azért, mert bárki ezt mondja, hanem azért, mert a politikai racionalitás alapján magának a kormányfőnek áll érdekében ezen legalább elgondolkoznia”, tette hozzá.

Kiemelte, hogy előbb-utóbb úgyis eljön majd a pillanat, amikor napirenden lesz a miniszterelnök-jelöltség átadásának a kérdése. A kérdés tehát az, hogy érdemes-e ezen most gondolkoznia, vagy ez a 2026-os választás előtt fel sem merülhet.

Török Gábor nem tartja valószínűnek, hogy Orbán Viktor most elgondolkozna ezen, és „a helyében talán én is arra jutnék, hogy 2026 még túlélhető.” Szerinte ugyanakkor fontos látni azt is, hogy „mi visszafordítható és mi nem”.

Szerinte ha hiszünk Lázár Jánosnak, és elfogadjuk, hogy a 2026-os választás „fifty-fifty”, azaz benne van akár a Fidesz veresége is, akkor „érdemes egy kicsit gondolkodni, mérlegelni”.

Egyúttal – írja Török Gábor – fel kell tenni a kérdést: mi lenne jobb Orbán Viktornak: ha 16 évnyi kormányzás után ő veszít, vagy ha maga nevezi meg az utódját még a választás előtt, aki aztán a váltás lendületével megnyeri a választást, vagy Orbán Viktor helyett elbukja azt?