Elemző: valószínűleg bukni fog a Fidesz, ha nem lesznek személycserék

Azt, hogy esetleg nem Orbán Viktor lesz a Fidesz kormányfőjelöltje a jövő tavaszi választáson, az Ez Viszont Privát egy korábbi adásában is kielemeztük:

Ez „elemzésnek nehezen vehető komolyan, de első hallásra politikai magyázatnak még talán elmenne. Ha azonban jobban belegondolunk, annak még rosszabb is, hiszen ezzel azt állítjuk, hogy a miniszterelnöki szándék nem a gyerekek jogainak megvédéséről szólt, hanem csak arról a furcsa politikai vágyról, hogy minden korábbinál nagyobb kormányellenes tömeg vonuljon az ellenzékkel együtt Budapest utcáin. Ezt a logikai gubancot egy politikus nem tudja megvédeni (azért tiltottunk, hogy még nagyobb legyen, amitől a gyerekeket óvni kell szerintünk), szóval marad azokra a feladat, akik a mindig nyertes, mindig vezető, a hibákat is szándékosan elkövető kormányfő képét fényezik”, írja Török Gábor.

Egyúttal kritizálta azt a kommunikációs választ – „Bejött Orbán Viktor mesterterve” – , amit a kormányzat adott a szombati Budapest Pride sikerére. (Ezzel alighanem a kormányközeli Nézőpont Intézet vasárnapi állásfoglalására utalt, amely szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, mert az ellenzék csak a tüntetés megrendezésére koncentrált, nem pedig annak következményeire. Elismerik, hogy az ellenzék sok embert vonultatott fel tegnap az utcán, de ez nem automatikusan a többség, valójában az ellenzék szombaton beszorult egy kisebbségi pozícióba – a Pride-ot ellenzők tábora ugyanis még a Fidesz-tábort is meghaladja.)

