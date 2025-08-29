Élesítik a kormány csodafegyverét – komoly változásokat hoz a szeptember

Indul az Otthon Start

Az elmúlt hónapok egyik legjelentősebb kormányzati bejelentésének számító intézkedés szeptember elsejével hivatalosan is élesedik: fixen 3 százalékos kamatra vehetnek fel hitelt az igénylők ingatlanvásárláshoz, amennyiben korábban nem volt 50 százalékosnál nagyobb tulajdonrészük ingatlanban.

A felvehető kölcsön összege laksok esetében legfeljebb bruttó 100 millió forint, míg családi házak és tanyák esetében 150 millió forint a felső határ. A másik felső értékhatárt a legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterár jelenti, ezt a rendelet szerint nem a hasznos alapterületre fogják vizsgálni, mint ahogyan az a jogszabálytervezetben szerepelt, hanem az alapterületre, amelyet a lehető legkedvezőbb módon kell kiszámolni az igénylő számára.

A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely emellett bejelentette, hogy a CSOK Plusznál és a falusi CSOK-nál felviszik az értékhatárt lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra, és az Otthon Start később CSOK-ká alakítható lesz, a kedvezmények elérhetővé tételével.

Meghosszabbított árrésstop

Augusztus 31-én lejárt volna a 30 élelmiszer és 30 higiéniai termék kereskedelmi árrését szabályozó intézkedés, azonban a kormány a hosszabbítás mellett döntött – ezt Orbán Viktor némileg furcsa módon a Harcosok Klubja felületén jelentette be először.

Az árrésstop a jelenlegi állás szerint november végéig marad velünk, addig a kereskedők a meghatározott élelmiszerlista esetében nem alkalmazhatnak 10, míg a higiéniai termékeknél 15 százaléknál nagyobb árrést. Egyes termékek esetében még az árrésstop mellett is érezhető áremelkedés történt – korábbi cikkünkben például a baromfifélék árának alakulását vizsgáltuk:

SZÉP-kártya változások

A kártyabirtokosok szeptember elseje után kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal. A maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.

Mi változik szeptemberben?

Változás a visszaváltásnál

A MOHU a Telex megkeresésére megerősítette, szeptember elsejétől megváltozik annak a kezelési költségnek a mértéke, amelyet a kereskedők kapnak az üres üvegek, palackok, üdítősdobozok visszaváltásáért.

Mint írták, a boltoknak a mostani rendszerben a kézi visszaváltásért 5, a gépiért 7,5 forint jár. Szeptember elsejétől ezt egy sávos rendszer váltja fel, amelyben:

a kézi visszaváltóknak és a 200 négyzetméternél kisebb boltoknak palackonként 11,5 forint jár majd;

a 200 és 400 négyzetméter közötti boltoknak az automatás visszaváltások után 7,5 forint jár majd;

a 400 négyzetméternél nagyobb boltok viszont a gépi visszaváltásért csak palackonként 3,5 forintot kapnak majd.

Változás a hatos lottónál

Megújul a hatos lottó: szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, csütörtökön és vasárnap is lesz sorsolás – közölte a Szerencsejáték Zrt. még júliusban.

A hatos lottó szeptembertől heti egyről heti két sorsolásra tér át, így a megszokott vasárnap mellett szeptember 4-től csütörtök esténként is lesz sorsolás.

Egyenletes áramszámla

Az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat, szeptembertől lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak.

Az illetékes minisztérium közlése szerint az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Akik szeretnék, a tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz, azaz a várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük.