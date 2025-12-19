2p
Közélet Jobbik-Konzervatívok parlament Szlovákia Orbán Viktor Robert Fico Szijjártó Péter

„Elfogadhatatlan és gyalázatos” – a parlament külügyi bizottsága is összeülhet a kormány külpolitikája miatt

mfor.hu

Nem finomkodott a bizottság jobbikos elnöke.

A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy Orbán Viktor és a jelenlegi fideszes kormány nem reagál érdemben arra, hogy Szlovákiában börtön jár a Beneš-dekrétumok tagadásáért, sőt Lázár János miniszter leszlovákozza a felvidéki származású honfitársainkat – írja Dr. Brenner Koloman, a parlament Külügyi Bizottságának jobbikos alelnöke „Elfogadhatatlan és gyalázatos a Fidesz nemzetpolitikája!” című, MTI-nek eljuttatott közleményében.

Mint ismeretes, akár fél év szabadságvesztéssel is büntethető lesz a Beneš-dekrétumok „tagadása” Szlovákiában a jóváhagyott törvénycsomag szerint. A szlovák Fico-kormány hivatalba lépése óta figyelmeztettem a Jobbik nevében, hogy a jelenlegi fideszes kormány az Orbán-Fico barátság és európai együttműködés oltárán feláldozza a felvidéki magyarságot.

A helyzet súlyossága miatt a Külügyi Bizottság alelnökeként kezdeményezem a bizottság összehívását, és ismételten felszólítom a külügyminisztert, hogy haladéktalanul kéresse be a szlovák nagykövetet, és követelje a jogszabály visszavonását. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig kezdeményezzen azonnal személyes találkozót elvbarátjával, Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy eljárjon a kérdés megoldása érdekében – olvasható a közleményben.

Ezen kívül kezdeményezem, hogy a bizottság hallgassa meg Orbán Viktor miniszterelnököt ebben a kérdésben. A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint súlyos történelmi hibát követett el a Fidesz, amikor Robert Fico visszatérését támogatta feláldozva a felvidéki magyarság érdekeit egy rövid távú pártpolitikai szövetség oltárán.

Ez a fideszes politika súlyosan veszélyezteti a határon túli magyar közösségeket, amelyeket európai szintű kisebbségvédelem és konszenzusos anyaországi támogatás illet!

- zárul Brennek Koloman közleménye.

 

 

