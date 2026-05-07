Közélet bűnözés

Elfogták és őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját

Gyanúsítottként hallgatták ki.

A Telex cikke szerint a nyomozó hatóság csütörtökön elfogta és őrizetbe vette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi főigazgatóját és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó két és fél milliárd forintos hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A volt főigazgató nyomkövető eszközzel biztosított bűnügyi felügyeletének elrendelésére tett indítványt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Felelősségre vonják a korábbi vezetőt
Gyanús kölcsönszerződés

A cikkből kiderült, a megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8,15 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangúlag támogatták. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek nyújtották, célja egy naperőmű beruházás finanszírozása volt.

A portál kiemelte, a társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. A kölcsönszerződés megkötését megelőzően sem a kölcsönvevő cégnél, sem a projektet megvalósító cégnél nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést és fedezetértékelést. A kölcsönszerződés formálisan ugyan tartalmazta a megjelölt biztosítékokat, de valójában az előterjesztésről anélkül döntöttek, hogy a biztosítékként megjelölt szerződés és a felhatalmazó levél elkészült volna. A kölcsönszerződés hatályba lépéséhez a biztosítékok rendelkezésre állása sem kellett.

Mint írták, a kölcsönszerződés és az arról való döntésre irányuló előterjesztés elkészítésére az egykori főigazgató adott utasítást, annak tartalmát is ő hagyta jóvá.

2,5 milliárdos kár

A beruházás nem valósult meg, a román céget – amely az első két évben esedékes kamaton kívül más törlesztést nem utalt – felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot – tette hozzá a cikk.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korábban már öt gyanúsítottat – az Igazgatóság három tagját, a cég cégvezetőjét és a kölcsönt igénylő cég ügyvezetőjét – hallgatott ki az ügyben. A társaság által bejelentett polgári jogi igény biztosítására a nyomozási bíró múlt hónapban 27 darab ingatlan kapcsán rendelt el zár alá vételt, de ez a végzés még nem végleges – áll a cikkben.

A Tisza nem tud minden pénzt hazahozni Brüsszelből?

Karácsony Gergely kegyelemdöfésről beszél, itt a döntés a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Magyar Péter számára ezek igazán szívderítő hírek – itt vannak a Medián új számai

Szabó Bence már nem gyanúsított, hamarosan az eljárás is lezárulhat

Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

Otthagyja az elnöki széket Orbán Balázs

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


