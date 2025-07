Elfogy a víz Gödöllőn: spórolásra kérik a lakókat

Gödöllőn és több környező településen vízhiány alakult ki a rendkívüli hőség miatt, de egyelőre nem vezettek be korlátozást, számolt be az ATV. Gémesi György polgármester arra kérte a lakosokat, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet, és lehetőleg kerüljék a locsolást, valamint a medencék feltöltését. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közleménye szerint a meleg időjárás miatt a vízigény elérte a rendszer maximális kapacitását, amit még teljes kihasználással sem tudnak kielégíteni. Emiatt Gödöllő, Veresegyház, Szada, Erdőkertes, Fót és Őrbottyán magasabban fekvő részein előfordulhat nyomáscsökkenés, vagy akár az ivóvíz-szolgáltatás átmeneti szünetelése is.

A gödöllői fogyasztás napi 40 ezer liter, ami estére teljesen elfogy, és ez okozza a nyomáscsökkenést.

„Bízom abban, hogy a lakosság egy kicsit kontrollálja magát, és igyekszik kevesebbet használni medencébe meg a fűnek az öntözésére, és akkor nem kell elrendelni vízkorlátozást, de van esély arra is, hogy megtörténik” – mondta Gémesi György a csatorna híradójának.

A polgármester hozzátette, hogy a probléma oka nem csak a meleg, hanem az is, hogy a vízhálózat az elmúlt években nem bővült, a vezetékek rossz állapotúak, így sok víz elszivárog a földben, miközben az agglomeráció lakossága folyamatosan nő. Azokon a területeken, ahol már nincs vezetékes víz, lajtos kocsiból osztanak ivóvizet.