Elhasalt Orbán Viktorék álma: trükkös leépítések a magyar akkumulátorgyárakban?

A Telex értesülései szerint a komáromi gyár teljes bezárása is lehetséges, a dolgozók szerint a jelenlegi megrendelések április-májusban kifutnak, és egyelőre nem kaptak új gyártási megbízásokat. Az SK a lap megkeresésére azt közölte, hogy gyárai továbbra is működnek, és „az elektromos járművek piaci viszonyainak megfelelően folyamatosan optimalizálják” a termelésüket.

A dél-koreai SK akkumulátorgyártó vállalat komáromi és iváncsai üzemeiben hónapról hónapra csökkenti dolgozóinak létszámát, miközben a gyártási kapacitás messze elmarad a tervezettől – írja a Telex . Az elmúlt egy évben több mint ezer külsős és több mint ötszáz saját alkalmazottjától vált meg, és jelenleg a logisztikai részleg dolgozóit szervezné ki egy külső cégbe. A vállalat nem cáfolja azokat a híreket, amelyek szerint akár be is zárhatja komáromi üzemét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!