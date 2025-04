Elhunyt a híres borászcsalád tagja

Az elmúlt években visszavonult a közélettől, 2021-ben megnyitotta az Elysium bisztrót Pécsen, emellett a villányi családi borászatukban is tevékenykedett.

Tiffán Zsolt Mohácson született, 1965-ben. A bama.hu cikke szerint a kaposvári főiskola elvégzése után 1995-ig testnevelést tanított a villányi általános iskolában. A Fideszbe 1998-ban lépett be, 2004-től a Baranya megyei választmány elnöke volt. A 2010-es választáson Baranya megye 6. számú országos egyéni választókerületében a Fidesz-KDNP színeiben nyert országgyűlési mandátumot. 2012-től a 2014-es helyhatósági választásig a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke volt.

