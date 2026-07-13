Elhunyt a Jurassic Park sztárja

Halála „hirtelen és váratlanul” következett be Sydney-ben. Neill 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy ritka típusú non-Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála. Családja közleménye szerint az utóbbi időben „rákmentes állapotban volt”, halála okát azonban nem részletezték. „Ironikus és száraz humorú, elgondolkodtató és lakonikus – Sam ugyanazzal a méltósággal, humorral és meggyőződéssel küzdött a betegség ellen, amelyek minden fellépésének erőt adtak” – fogalmazott Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a közösségi médiában közzétett búcsújában.

„Sokan fogják gyászolni, és sokáig emlékezni fognak rá. Nyugodjon békében” – fűzte hozzá. „Sir Sam Neill a legnagyobbak közé tartozott. Akkor kezdte pályafutását, amikor ebben az országban még alig volt említésre méltó filmipar. Több mint ötven éven át népszerűsítette az új-zélandi történeteket a világban, és tehetségével hozzájárult ahhoz, hogy filmiparunk azzá váljon, ami ma: az egyik legjelentősebb kulturális exportcikkünkké” – írta Christopher Luxon új-zélandi kormányfő a közösségi médiában.

Sam Neill Észak-Írországban született 1947-ben, de családja még gyerekkorában Új-Zélandon telepedett le. Színészi pályáját az 1970-es években kezdte. Az első jelentős elismerést a Sleeping dogs című filmben 1977-ben nyújtott alakításáért kapta. A művészfilmektől a kasszasikerekig számos műfajban megfordult a filmvásznon és a képernyőn egyaránt. Meryl Streep férjét alakította a Sikoly a sötétben című filmben 1988-ban, Nicole Kidmanét a Halálos nyugalomban a következő esztendőben, egy évvel később pedig orosz tisztként tűnt fel a Vadászat a Vörös Októberre filmváltozatában.

A világhírnevet az 1993-as Jurassic Park hozta meg számára, melyben ő alakította Alan Grant paleontológus professzort. Szintén 1993-ban mutatták be Jane Campion Zongoralecke című, Oscar-díjas alkotását, melyben Holly Hunter és Harvey Keitel partnere volt. 1997-ben fizikust alakított a Halálhajó című sci-fi horrorban. 2001-ben visszatért legsikeresebb munkájához, s elvállalta a Jurassic Park III főszerepét. „Valószínűleg már kicsit késve, de végre úgy érzem, rájöttem, hogyan kell akcióhőst játszani. Most elégedettebb vagyok Grant karakterével. Kemény és megfáradt, de úgy tűnik, tudja, mit csinál” – mesélte akkor a New York-i Daily Newsnak.

2022-ben aztán ismét eljátszotta Alan Grant alakját a Jurassic World: Világuralom című filmben. Televíziós munkái közül kiemelkedik mások mellett az 1998-as Merlin című tévéfilm, és ő játszotta Wolsey bíborost a Tudorok című sorozat 2007-es első évadában.

Dokumentumfilmeket is készített, és azok narrátoraként is szerepelt. Három Golden Globe- és egy Emmy-díjra jelölték. 1989-ben megkapta az Ausztrál Film- és Televíziós Akadémia (AACTA) legjobb férfi főszereplőnek járó díját, 2001-ben a Fort Lauderdale Nemzetközi Filmfesztivál legjobb színésznek járó díját, 2005-ben a legjobb színésznek járó Logie-díjat, 2017-ben pedig a Vademberek hajszája című filmjéért az Új-zélandi Film- és Televízió Díját ítélték neki.

Neillnek borászata is volt új-zélandi Déli-sziget Central Otago régiójában, ahol Two Paddocks márkanév alatt készítettek borokat. A közösségi médiában gyakran posztolt képeket a farmján élő állatairól, amelyeket barátairól nevezett el, Laura Dernről például tyúkot, Kylie Minogue-ról kacsát, Helena Bonham Carterről pedig egy tehenet. Három éve jelent meg Did I Ever Tell You This? (Meséltem ezt Önöknek valaha?) című önéletrajzi könyve. A filmművészethez való kiemelkedő hozzájárulása elismeréseként pedig megkapta a Brit Birodalom Rendje kitüntetést. Sam Neillnek négy gyereke és nyolc unokája született.