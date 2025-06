Elhunyt Forró Tamás egykori rádiós és televíziós riporter. A hírt a Blikk írta meg. Forrót a legkiválóbb oknyomozó riporterek között tartották nyilván, a Napkeltében sokáig volt Havas Henrik műsorvezetőtársa. Havas Henrik Facebook-posztjában erősítette meg kollégája halálhírét.

„Ma reggel a Blikk újságírónője megkérdezte, hogy tudok-e róla. Mondtam, hogy én ezt már hónapokkal ezelőtt hallottam. Aztán kérdésre válaszolva azt is mondtam, hogy mióta megtudtam, hogy ügynök volt, azóta nem beszéltem vele. Biztos, hogy a nekrológokban majd felbukkan a Kulcsár-ügy is, meg a galéria, meg a többi.

Egyetlen fontos dolgot nem mondtam a Blikknek: Forró Tamás zseniális rádiós volt, nála jobban senki nem vágott, nála gyorsabban egy műsort senki nem rakott össze. Nem volt igazán jó ember, de a Rádió főmunkatársaként ment el. Ezt azért ne felejtsük el!” – írja Havas a posztjában.

Forró Tamás nevéhez fűződik a napi Krónika, a 168 óra, a Nap TV, a Privát Profit című üzleti lap elindítása és a Világgazdaság megszerzése, ám végül kikerült a közéletből, egy darabig galériát üzemeltetett a fővárosban, de már akkor is sokat tartózkodott külföldön. Pályáját beárnyékolták különböző ügyek, emlegették III/III-as ügynökként, a Kádár-rendszer kiszolgálójaként, valamint a legendás brókerbotrány, a Kulcsár Attila-ügy egyik szereplőjeként is, illetve a Postabank-ügyben is felbukkant a neve.