Elhunyt Perger István

Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetőjének halálhírét a képviselet Facebook-oldalán közölték. Mint írták:

kollégánk és barátunk pótolhatatlan űrt hagy szakmai és személyes életünkben egyaránt.

Perger pályafutását újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához, Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban szolgált.

Perger István 2023 óta látta el feladatát

Fotó: Facebook/Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Perger István 2012-ben a bizottság budapesti képviseletén kommunikációs vezetői megbízatást kapott, majd 2021 és 2023 között a bizottság brüsszeli központjában kamatoztatta szakértelmét. Ezt követően tért vissza Budapestre, mint a képviselet helyettes vezetője, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetője. Perger István 48 éves volt.