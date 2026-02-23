Elhunyt Perger István

Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetőjének halálhírét a képviselet Facebook-oldalán közölték. Mint írták:
kollégánk és barátunk pótolhatatlan űrt hagy szakmai és személyes életünkben egyaránt.
Perger pályafutását újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához, Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban szolgált.
Perger István 2012-ben a bizottság budapesti képviseletén kommunikációs vezetői megbízatást kapott, majd 2021 és 2023 között a bizottság brüsszeli központjában kamatoztatta szakértelmét. Ezt követően tért vissza Budapestre, mint a képviselet helyettes vezetője, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetője. Perger István 48 éves volt.