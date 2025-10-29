1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Pintér Sándor Rendőrség

Elhunyt Pintér Sándor egykori embere

mfor.hu

Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok 78 éves volt. 

78 éves korában elhunyt Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok, korábban rendőrségi főtanácsos – írta az Index. A hírt Szemán László János bűnügyi újságíró osztotta meg a Facebookon, aki az érintett családjától értesült a halálesetről.

Kacziba Antal karrierjét a Ceglédi Rendőrkapitányságon kezdte, majd az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Vizsgálati Osztály alosztályvezetője lett. 1991-től 1996-ig az ORFK Bűnügyi Főigazgatója volt, ezt követően 1998-ig a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként dolgozott.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elment a legendás esztéta

Meghalt György Péter, a magyar művészettörténet, esztétika és médiaelmélet kiemelkedő tudósa, aki évtizedeken át alakította a hazai felsőoktatás és a kortárs művészeti kutatás világát. Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora 71 éves volt.

Nem adják fel: ismét tüntettek a taxisok

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.

Az első budapesti fecske: Mátyásföld is elesett

Navracsics Tiborék rendelete nyomán. 

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

A Tisza Párt elnöke a Facebookon árulta el ezt.  

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Csütörtökre meghirdették a Kormányinfót. 

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

A Legfőbb Ügyészség is egyre több ilyen esetet regisztrált.

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

Drágul a tankolás.

Tényleg jönnek az új HÉV-ek, uniós pénz is jut rájuk

Tényleg jönnek az új HÉV-ek, uniós pénz is jut rájuk

2029-ben már megjelenhetnek a síneken.

Nagy Márton visszaszólt Karácsony Gergelynek

Nagy Márton visszaszólt Karácsony Gergelynek

A tárcavezető reagált.

Karácsony Gergely: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról

Karácsony Gergely: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról

A főpolgármester mindezt Facebookon jelentette be.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168