Elhunyt Pintér Sándor egykori embere

78 éves korában elhunyt Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok, korábban rendőrségi főtanácsos – írta az Index. A hírt Szemán László János bűnügyi újságíró osztotta meg a Facebookon, aki az érintett családjától értesült a halálesetről.

Kacziba Antal karrierjét a Ceglédi Rendőrkapitányságon kezdte, majd az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Vizsgálati Osztály alosztályvezetője lett. 1991-től 1996-ig az ORFK Bűnügyi Főigazgatója volt, ezt követően 1998-ig a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként dolgozott.