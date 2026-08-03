Életének 88. évében, hosszú betegség után elhunyt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja – közölte a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet.

Szelényi Iván 1974-ben a Konrád Györggyel közösen írta meg „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz” című mű kéziratát, annak külföldre juttatása miatt letartóztatták, majd 1975-ben kiutasították Magyarországról. Előbb Angliában, később Ausztráliában és az Egyesült Államokban tanított.

Több neves külföldi egyetemen oktatott. Több más mellett a Yale szociológiai és politikatudományi tanszékének professor emeritusa volt.

Utolsó munkája Mihályi Péterrel közösen két kötetben jelent meg a TÁRKI gondozásában. Az egyik kötet tizennyolc magyar nyelvű tanulmányt és két interjút, a másik tizenkét hosszabb, angol nyelvű tanulmányt gyűjtött össze. A szerzők a magyar társadalom és vagyoni szerkezet átalakulását, illetve az Orbán-korszak 2010 és 2025 közötti éveiben elmélyülő gazdasági, politikai és kulturális egyenlőtlenségeket vizsgálták.