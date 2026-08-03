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Közélet Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

Elhunyt Szelényi Iván

mfor.hu

Az Orbán-korszak elmélyülő gazdasági, politikai és kulturális egyenlőtlenségeket vizsgálta Mihályi Péterrel élete végén. 

 

Életének 88. évében, hosszú betegség után elhunyt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja – közölte a  TÁRKI Társadalomkutatási Intézet. 

Szelényi Iván 1974-ben a Konrád Györggyel közösen írta meg „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz” című mű kéziratát, annak külföldre juttatása miatt letartóztatták, majd 1975-ben kiutasították Magyarországról. Előbb Angliában, később Ausztráliában és az Egyesült Államokban tanított.  

Több neves külföldi egyetemen oktatott. Több más mellett a Yale szociológiai és politikatudományi tanszékének professor emeritusa volt. 

Utolsó munkája Mihályi Péterrel közösen két kötetben jelent meg a TÁRKI gondozásában. Az egyik kötet tizennyolc magyar nyelvű tanulmányt és két interjút, a másik tizenkét hosszabb, angol nyelvű tanulmányt gyűjtött össze. A szerzők a magyar társadalom és vagyoni szerkezet átalakulását, illetve az Orbán-korszak 2010 és 2025 közötti éveiben elmélyülő gazdasági, politikai és kulturális egyenlőtlenségeket vizsgálták.

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