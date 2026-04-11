Elindult Amerikában a szavazás, több mint 5 ezer főt várnak

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt.

A parlamenti választáson az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt szombaton lehet szavazni Magyarország külképviseletein, helyi idő szerint 6 és 19 óra között. A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akiknek van magyarországi lakhelyük, a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint április 2-áig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe, és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.

Az első szavazóhelyiségek Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo) és Uruguayban (Montevideo) nyíltak meg, helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11-kor. Egy órával később, közép-európai idő szerint délben nyílik meg a szavazókör Chilében (Santiago de Chile), a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban, az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint Kuba fővárosában, Havannában.

További egy óra múlva – közép-európai idő szerint 13 órakor – nyílik a szavazóhelyiség az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban, Quitóban (Ecuador), Bogotában (Kolumbia), Mexikóvárosban, Panamavárosban (Panama), valamint Limában (Peru). A voksolás a nyugati parton – az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint a kanadai Vancouverben – közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.

New York-ban szavaznak a legtöbben
New York-ban szavaznak a legtöbben
Az amerikai kontinensen a regisztrációk alapján a legtöbben, 1432-en New Yorkban szavazhatnak, Miamiban 699-en, Los Angelesben 542-en, Washingtonban 520-an, Torontóban pedig 496-an.

A külképviseleteken a diplomáciai képviselet és a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda tagjai. A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják legkésőbb április 16-ig. Az NVI az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatja a szavazatokat. Vasárnap a magyarországi szavazás során minden egyéni választókerületben egy szavazókörben nem számlálják meg a szavazatokat, az ottani urnák lezárva maradnak.

Hat nappal később, április 18-án bontják fel azokat, és tartalmukhoz hozzákeverik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavazók voksait. Így állapítják meg a szavazókör eredményét, és csak ezt követően lehet majd megállapítani a parlamenti választás eredményét.

(MTI)

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

Mi vár a sajtóra a választások után?

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

Orbán Viktor szerint Matolcsy György már egy lezárt fejezet

