Elképesztő módon indította az évet a TV2 – Sulyok Tamás is váratlan helyen tűnt fel

Kollár Dóra
Kollár Dóra

2026 első hete egy filmről szólt.

Az év első napjai a nézettségi adatok szempontjából mindig különlegesek, ugyanis a megszokott menetrend még nem áll helyre mindennap a kereskedelmi csatornákon, többször is a filmválasztáson múlt a végeredmény.

Hétfőn és kedden az RTL szokásos hétköznapi programjában először a Pokoli rokonok teleregény érkezett, ez a teljes lakosság körében átlagosan 393 ezer nézőt érdekelt, míg a 18-59 évesek, azaz a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoportban 186 ezer fő volt az átlag, 13,1 százalékos közönségarány mellett. A TV2 ebben az idősávban a Kincsvadászok részeivel támadott, ezek átlagosan 599 ezres nézőszámot hoztak, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 210 ezer embert érdekelt 15 százalékos közönségarány mellett.

Verhetetlen volt a Demjén-film
Verhetetlen volt a Demjén-film
Fotó: TV2 Sajtószoba

Szilveszter és újév

Szilveszterkor az RTL a Különben dühbe jövünk, valamint az És megint dühbe jövünk Bud Spencer-filmekkel szórakoztatta a közönséget, ezek a teljes lakosság körében 270 ezer, illetve 217 ezer nézőt vonzottak. Ennek fényében a TV2 örülhetett, ugyanis a Szerencsekerék szilveszteri adása nagyon magabiztosan megnyerte az estét és 520 ezres nézettséget hozott.

Amit már így az év első napjaiban kijelenthetünk, az nem más, mint hogy a TV2 újév napján valami olyat tett, ami az egész évet tekintve emlékezetes lesz a nézettségi adatok szempontjából – sőt, elképzelhető, hogy az év első napján megszületett 2026. legjobb számokat hozó adása. A Demjén-film, a Hogyan tudnék élni nélküled? tévés premierje ugyanis elképesztő siker lett,

a teljes lakosság körében 1,47 millióan nézték, míg a 18-59 évesek korcsoportjában szintén félelmetes rekordot döntött és 739 ezer nézőt vonzott brutális, 42,1 százalékos közönségarány mellett.

Ez annyira kiemelkedő eredmény, hogy a TV2 közleménye szerint 2012 óta nem tudott hasonló nézettséget produkálni egy film. A kiugró nézettség mindkét kategóriában elég lett volna az első helyre a 2025-ös nézettségi toplistán. A 2024-es adások közül a teljes lakosság körében a magyar válogatott Skócia ellen játszott, drámai hosszabbításgóllal megnyert Eb-csoportmérkőzése tudta volna csak megelőzni a filmet.

A váratlan szereplő

Kiugró nézettséget hozó sportesemények az 1. héten nem akadtak, ám a nézettségi toplistán így is feltűnt egy szokatlan vendég – ráadásul ez is szilveszterhez és az újévhez köthető. Sulyok Tamás köztársasági elnök újévi beszédét a közmédia két csatornája is közvetítette, így a nézettség megoszlott, összesítve azonban a teljes lakosság körében mintegy 988 ezren követték az államfő köszöntőjét. Sulyok ezzel a második helyen végzett a heti közönségszámok listájában.

Így indult az év

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, 2025-ben óriási fölényben volt a TV2 a 18-59 évesek körében mért, napi átlagos közönségarányok harcában, több mint kétszer annyi estét nyert a csatorna, mint az RTL.

Ez a tendencia az év első hetében nem tört meg, így – mondhatni – a TV2 ott folytatta, ahol abbahagyta, és 16,9 százalékos átlagos közönségarányt tudott felmutatni az RTL 12,6 százalékával szemben.

