Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Az 5-ös országos egyéni választókerületet leszámítva (ahol 62 százalékos a feldolgozottság) mindenhol megszámolták már a szavazatok több mint 70 százalékát Bács-Kiskunk vármegyében (az 1-esben több mint 80 százalékos a feldolgozottság).

Az összes oevk-ban a Tisza Párt jelöltje vezet. Négy éve pedig itt tartolt a Fidesz-KDNP, de most az újrainduló jelöltek közül nagyon úgy tűnik, hogy Salacz László, Font Sándor, Bányai Gábor, Lezsák Sándor és Zsigó Róbert is vereséget szenvedhetnek.

A parlamentbe bejuthat Csőszi Attila, Molnár János, Judák Zsolt, Dr. Kovács Gyula, Karsai-Juhász Katalin és Csontos Bence.