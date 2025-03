Elkerülhetetlen drágulás jön a boltokban – csak szívhatjuk a fogunkat

Azt is elmondta, hogy ebben a helyzetben a gyártóknak nincs más lehetőségük, mint emelni az árakon, így a végén tehát a fogyasztó fizet meg mindent.

Intődy a portálnak úgy fogalmazott, a drágulás tényét valóban nem lehet letagadni, számos okot említett. Mint mondta, várhatóan drágábbak lesznek a húsvéti édességek 2025-ben az előző évhez képest. Ennek legfőbb oka az alapanyagárak emelkedése. A kakaó ára 2024 folyamán rekordmagasságba emelkedett a gyenge termés és a kereslet növekedése miatt, de nőtt a cukor ára is. Növekedtek az energia- és szállítási költségek, a munkabérek. Számos adó és díjtétel emelkedett, ahogy a cégek által fizetendő közműdíjak is sokkal magasabbak – tette hozzá.

Közeledik a húsvét, a csokoládéárak is emelkednek majd.

