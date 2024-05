Elkeserítő dolog derült ki a hazai diákokról

Az RTL Híradó által ismertetett felmérés szerint minden ötödik diák dohányzik heti rendszerességgel, és minden tizedik tanuló használt már nyugtatót vagy altatót élete során úgy, hogy nem is volt rá szüksége. Kiderült az is, hogy a 15-19 éves diákok 40 százaléka volt már részeg, ez is jelentősen magasabb szám a korábbi évek adataihoz képest.

A gyerekek egészségügyi állapota általánosságban is romlást mutat az alapítvány szerint, például minden ötödik általános iskolásnak van valamilyen krónikus betegsége. „Egyre komolyabb problémákkal, egyre nagyobb számban jelentkeznek egy olyan egészségügyi rendszerben, ahol egyre kevesebb szolgáltató elérhető” - mondta az RTL Híradónak Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi szakértője. A legriasztóbb, hogy mindehhez a szervezet első, 2016-os jelentése óta drámai mértékben csökken a házi gyermekorvosok száma - hívta fel a figyelmet. Jelenleg több mint 100 ezer gyerek lakóhelyén nincs házi gyermekorvos, s vannak, akik már most is több körzetet látnak el egyidejűleg.

Az RTL Híradó kereste az ügyben a Pintér Sándor vezette egészségügyért és az oktatásért is felelős Belügyminisztériumot. Választ nem kaptak.