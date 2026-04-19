Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Így értékelték a voksolást a civil szervezetek.

Elkészült a 2026-os országgyűlési választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, amely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A jelentést az MTI-hez vasárnap eljuttató civil szervezetek többek között azt állapítják meg, hogy a választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben a szavazás napja alapvetően rendben zajlott.

A 20k – Szabad Szavazat, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiafigyelő Műhely, a Political Capital és a TASZ közösen dolgozott a jelentésen, amely feltárja a kampány során tapasztalt visszaéléseket és hiányosságokat, valamint javaslatokat fogalmaz meg a választások átláthatóbbá és tisztességesebbé tétele érdekében – írták a közleményben.

A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel, hazai tapasztalatokra és több száz szavazatszámláló, megfigyelő, jogvédő, újságíró és választópolgár visszajelzéseire építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről.

A civil szervezetek megállapítása szerint a 2026-os választást rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték.

Az állami és pártkommunikáció összefonódása, az állami erőforrások kampánycélú felhasználása, a kampányfinanszírozás átláthatatlansága, a médiapluralizmus hiányosságai és a választási jogorvoslatok korlátozott működése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek – hangsúlyozták.

A jelentés külön foglalkozik a kampány során tapasztalt dezinformációval, a közösségi média manipulációjával, a külföldi befolyásolási kísérletekkel, valamint a levélszavazás és a nemzetiségi névjegyzék körüli visszaélésekkel is.

A dokumentum ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás napja összességében komoly incidensek nélkül zajlott, és a választási szervek a technikai, logisztikai feladataikat alapvetően megfelelően látták el.

Kiemelték, hogy a civil és önkéntes szereplők jelenléte, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó delegáltak munkája, valamint a jogsegélyszolgálatok és incidensbejelentő rendszerek működése fontos szerepet játszott a választás tisztaságának védelmében.

A szervezetek ugyanakkor továbbra is súlyos problémának tartják, hogy Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a civil választási megfigyelést. Ez indokolatlanul korlátozza a társadalmi kontroll lehetőségét, és gyengíti a választásokba vetett bizalmat – fogalmaztak.

Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy a dokumentum hozzájáruljon a választási rendszer átláthatóbbá, tisztességesebbé és ellenőrizhetőbbé tételéhez, valamint alapot adjon a jövőbeni jogalkotási és szakpolitikai változtatásokhoz.

Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Függetlenek versenyeznek.

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

Mi lehet a Karmelita kolostor sorsa a kormányváltás után?

Megszólalt az átalakítást végző építész.

A magyarok többsége tényleg leváltaná Sulyok Tamást

Egy friss felmérés szerint.

Itt van Magyar Péter bejelentése: ebben a választókerületben új választást akar a Tisza Párt

Nem ismeri el a párt az eredményt.

Magyar Péterék korábbi szavazótáborok mindegyikéből szereztek szavazókat

A kétharmadot megszavazók 2022-ben még máshogy szavaztak.

Közelebb került a népszavazás arról, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen

A kérdést egy szakszervezet nyújtotta be.

Magyar Péter bejelentette: itt van, ki kaphat meg egy fontos pozíciót

Hétfőn tartják a Tisza első frakcióülését.

Magyar Péterék örülhetnek, tovább nőtt a Tisza mandátumainak száma

Változott az eredmény.

