Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Elkészült a 2026-os országgyűlési választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, amely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A jelentést az MTI-hez vasárnap eljuttató civil szervezetek többek között azt állapítják meg, hogy a választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben a szavazás napja alapvetően rendben zajlott.

A 20k – Szabad Szavazat, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiafigyelő Műhely, a Political Capital és a TASZ közösen dolgozott a jelentésen, amely feltárja a kampány során tapasztalt visszaéléseket és hiányosságokat, valamint javaslatokat fogalmaz meg a választások átláthatóbbá és tisztességesebbé tétele érdekében – írták a közleményben.

A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel, hazai tapasztalatokra és több száz szavazatszámláló, megfigyelő, jogvédő, újságíró és választópolgár visszajelzéseire építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről.

A civil szervezetek megállapítása szerint a 2026-os választást rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték.

Az állami és pártkommunikáció összefonódása, az állami erőforrások kampánycélú felhasználása, a kampányfinanszírozás átláthatatlansága, a médiapluralizmus hiányosságai és a választási jogorvoslatok korlátozott működése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek – hangsúlyozták.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor még egyszer belenevetett a választók arcába Mit is gondol Orbán Viktor a demokráciáról?

A jelentés külön foglalkozik a kampány során tapasztalt dezinformációval, a közösségi média manipulációjával, a külföldi befolyásolási kísérletekkel, valamint a levélszavazás és a nemzetiségi névjegyzék körüli visszaélésekkel is.

A dokumentum ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás napja összességében komoly incidensek nélkül zajlott, és a választási szervek a technikai, logisztikai feladataikat alapvetően megfelelően látták el.

Kiemelték, hogy a civil és önkéntes szereplők jelenléte, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó delegáltak munkája, valamint a jogsegélyszolgálatok és incidensbejelentő rendszerek működése fontos szerepet játszott a választás tisztaságának védelmében.

Kapcsolódó cikk Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

A szervezetek ugyanakkor továbbra is súlyos problémának tartják, hogy Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a civil választási megfigyelést. Ez indokolatlanul korlátozza a társadalmi kontroll lehetőségét, és gyengíti a választásokba vetett bizalmat – fogalmaztak.

Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy a dokumentum hozzájáruljon a választási rendszer átláthatóbbá, tisztességesebbé és ellenőrizhetőbbé tételéhez, valamint alapot adjon a jövőbeni jogalkotási és szakpolitikai változtatásokhoz.

(MTI)