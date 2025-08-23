Elkészült Orbánék győzelmi terve 2026-ra

Kedélyes csapatfotóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök Horvátországból péntek este. A vélhetően egy étteremben készült képen a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs, közösségi médiása, Kaminsky Fanny és Máté János, a Miniszterelnöki Programiroda vezetője társaságában látható. Középen az asztalon pedig egy tablet, amin a „Győzelmi terv 2026” felirat olvasható egy kigyúrt, nemzeti színekben pompázó hímoroszlán fölött. A képen emellett a kormányfő híres Nokia telefonja is látható – írja a Telex.

Kész a terv

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor csütörtökön utazott el Horvátországba, ahol általában az éves nyári vakációját tölti, most azonban – az időtöltés elejére legalábbis – kollégákat is vitt magával.